Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 11:49

Участник СВО из Великобритании сжег паспорт из-за давления Лондона

Британский доброволец Миннис сжег паспорт после угроз за участие в СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в зоне СВО, сжег свой паспорт после угроз правительства Великобритании лишить его гражданства, следует из его поста в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он заявил, что отказался от подданства осознанно и намерен жить «в соответствии с добродетелью».

Я отказываюсь от своего британского гражданства не из-за гнева, а с ясностью человека, который стремится жить в соответствии с добродетелью, — написал Миннис.

По словам Минниса, его решение связано с тем, что правительство Великобритании пригрозило лишить его гражданства в соответствии со статьей 40 Закона о гражданстве. Миннис добавил на русском языке, что его дело правое и победа будет за Россией.

Ранее французский доброволец российского происхождения и потомок императора Николая I Гавриил Дорошин опубликовал в своем Telegram-канале необычный снимок из прифронтовой зоны. На фотографии запечатлен шест с насаженным черепом в каске. Каска при этом обмотана пулеметной лентой, а рядом с конструкцией находятся обломки сбитого квадрокоптера. Под черепом закреплена табличка с надписью: «Правый фланг. Дальше только смерть».

участники СВО
добровольцы
Великобритания
паспорта
спецоперация
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Новосибирской области нашли тело пропавшей девушки
В России дали оценку учениям НАТО у границ страны
Ушел из жизни 22-летний футболист «Хэштег Юнайтед»
Хозяйка рассказала о мужчине, избившем ее собаку-инвалида в Подмосковье
В МИД раскрыли, на что идет ЕС ради повышения градуса военного психоза
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 6 октября, что с евро и юанем
Многодетный россиянин умер после череды отказов «скорой» и больниц
В МИД России обвинили Европу в эскалации конфликта на Украине
Специалисты Музея транспорта Москвы восстановили грузовой трамвай-раритет
В России начали применять модернизированные «Кинжалы»
В горах нашли пропавшую женщину в одном нижнем белье
Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области
Школьнику выстрелили в лицо из сигнального устройства на фудкорте ТЦ
Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших от тайфуна в Китае
В стране ЕС проходят масштабные учения НАТО с 3 тыс. военных
В Германии заявили об угрозе деиндустриализации из-за цен на газ
В ФАС раскрыли, где больше всего подорожает электричество
Сирены тревоги напугали жителей крупного немецкого города
Россиянам рассказали, какие нарушения в многоквартирном доме грозят штрафом
В посольстве РФ рассказали о помощи застрявшим на Мадагаскаре россиянам
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.