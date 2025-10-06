Участник СВО из Великобритании сжег паспорт из-за давления Лондона Британский доброволец Миннис сжег паспорт после угроз за участие в СВО

Британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в зоне СВО, сжег свой паспорт после угроз правительства Великобритании лишить его гражданства, следует из его поста в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он заявил, что отказался от подданства осознанно и намерен жить «в соответствии с добродетелью».

Я отказываюсь от своего британского гражданства не из-за гнева, а с ясностью человека, который стремится жить в соответствии с добродетелью, — написал Миннис.

По словам Минниса, его решение связано с тем, что правительство Великобритании пригрозило лишить его гражданства в соответствии со статьей 40 Закона о гражданстве. Миннис добавил на русском языке, что его дело правое и победа будет за Россией.

