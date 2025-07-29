Потомок императора показал послание с черепом на палке в зоне СВО Ушедший на СВО потомок Николая I Дорошин показал послание с черепом на палке

Французский доброволец российского происхождения и потомок императора Николая I Гавриил Дорошин опубликовал в своем Telegram-канале необычный снимок из прифронтовой зоны. На фотографии запечатлен шест с насаженным черепом в каске.

Каска при этом обмотана пулеметной лентой, а рядом с конструкцией находятся обломки сбитого квадрокоптера. Под черепом закреплена табличка с надписью: «Правый фланг. Дальше только смерть». Символическая композиция, вероятно, отражает суровую реальность боевых действий и служит предупреждением для противника.

Дорошин, прабабушка которого в восьмом поколении была дочерью Николая I, с начала специальной военной операции участвовал в боях под Авдеевкой, Марьинкой, Соледаром и Бахмутом. Первый год операции он провел в штурмовых подразделениях, но затем переквалифицировался в оператора дронов, отметив, что «противник заставил учиться».

Боец также рассказал, что впервые приехал в Донбасс еще в 2014 году и не намерен возвращаться во Францию. Его решение участвовать в конфликте связано с личными убеждениями.

Ранее сообщалось, что потомок императорской династии Георгий Романов и его супруга Виктория Романова стали родителями во второй раз. У пары родилась дочь, получившая имя Кира-Леонида.