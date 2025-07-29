Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 23:00

Потомок императора показал послание с черепом на палке в зоне СВО

Ушедший на СВО потомок Николая I Дорошин показал послание с черепом на палке

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Французский доброволец российского происхождения и потомок императора Николая I Гавриил Дорошин опубликовал в своем Telegram-канале необычный снимок из прифронтовой зоны. На фотографии запечатлен шест с насаженным черепом в каске.

Каска при этом обмотана пулеметной лентой, а рядом с конструкцией находятся обломки сбитого квадрокоптера. Под черепом закреплена табличка с надписью: «Правый фланг. Дальше только смерть». Символическая композиция, вероятно, отражает суровую реальность боевых действий и служит предупреждением для противника.

Дорошин, прабабушка которого в восьмом поколении была дочерью Николая I, с начала специальной военной операции участвовал в боях под Авдеевкой, Марьинкой, Соледаром и Бахмутом. Первый год операции он провел в штурмовых подразделениях, но затем переквалифицировался в оператора дронов, отметив, что «противник заставил учиться».

Боец также рассказал, что впервые приехал в Донбасс еще в 2014 году и не намерен возвращаться во Францию. Его решение участвовать в конфликте связано с личными убеждениями.

Ранее сообщалось, что потомок императорской династии Георгий Романов и его супруга Виктория Романова стали родителями во второй раз. У пары родилась дочь, получившая имя Кира-Леонида.

кадры
императоры
потомки
череп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запасы дронов ВСУ в Запорожье критически истощаются
Ангар с отходами вспыхнул в Ленобласти
«Открыть ворота Армении»: Ереван предложил новый способ развития страны
В Великобритании назвали низким уровень перехвата целей на Украине
Потомок императора показал послание с черепом на палке в зоне СВО
Почему отключают мобильный интернет в РФ: заявления властей, мнения людей
«Тяжелая потеря»: 19-летний житель Курской области погиб после атаки БПЛА
В Госдуме ответили на начало отсчета ультиматума Трампа
Находящиеся в Турции фигуранты теракта в «Крокусе» могут оказаться в России
Трамп объявил о сроке для прекращения огня на Украине
Кэти Перри засняли на свидании с бывшим высокопоставленным чиновником
Шотландец узнал о раке после футбольного матча
«Абсолютно до фонаря»: в Госдуме отреагировали на ультиматумы Трампа
Звезда «Твин Пикса» и «Темного рыцаря» умер на пляже Израиля
В Госдуме Трампа призвали отказаться от языка ультиматумов
Трамп объяснил планы США по увеличению добычи нефти при сбоях на рынке
«Твои вещи в крови лежали»: как через 30 лет поймали убийцу семи человек
Бойцы ВСУ чуть не убили дроном супружескую пару в Белгородской области
Для настоящих гурманов: лечо с дарами моря — рецепт внутри
Раскрыты масштабы разрушений после ночной атаки ВСУ на Сальск
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.