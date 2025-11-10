Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Суд принял окончательное решение по делу Саркози

Суд согласился выпустить Саркози на свободу

Николя Саркози Николя Саркози Фото: Matthieu Mirville/Starface/Global Look Press

Бывшего президента Франции Николя Саркози, осужденного по делу о финансировании Ливии, выпустят из тюрьмы, сообщает местный новостной канал BFMTV. По его информации, таким образом суд удовлетворил ходатайство стороны защиты об освобождении политика под залог. Саркози выйдет на свободу уже сегодня, 10 ноября.

Бывший президент республики будет освобожден из тюрьмы. Суд удовлетворил его ходатайство об освобождении, — говорится в публикации.

Ранее появилась информация, что представитель прокуратуры Франции призвал освободить Саркози из тюрьмы. Он предложил перевести бывшего главу государства под судебный контроль.

В конце октября Саркози направили в тюремное учреждение Санте, расположенное в Парижском регионе. Предполагалось, что политик будет отбывать там пятилетний срок заключения по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года ливийским правительством.

Как рассказали в окружении Саркози, в тюрьме он употреблял в пищу только йогурты. Экс-президент отказывался от обычной еды из-за страха быть отравленным. Больше всего Саркози опасается, «что кто-то мог плюнуть ему в еду или сделать что-то хуже».

Франция
Николя Саркози
тюрьмы
освобождения
суды
