Синоптик предупредил об изменении температуры в Москве Синоптик Шувалов: температура в Москве начнет снижаться 10 ноября

Температура в Москве начнет снижаться 10 ноября и продержится на уровне 5–6 градусов тепла до конца недели, рассказал «Радио 1» руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. При этом он отметил, что нельзя точно предсказать, когда выпадет снег.

Ночные температуры достигнут максимум 3 градусов, кое-где ожидаются заморозки. Вся неделя будет пасмурная, но осадки придутся на среду, когда к северу подтянется облачная дождливая зона южного циклона. В пятницу, когда Московская область будет проходить фронт северо-запада, появятся уже предзимние похолодания и запахнет снегом, — рассказал Шувалов.

Синоптик отметил, что в течение грядущей зимы возможны скачки температуры. Однако, по его словам, зима в этом году будет мягкой.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что гололедица на дорогах Москвы появится после 15 ноября — температура снизится до -2 градусов. Он отметил, что в среднем сохранится плюсовая температура.