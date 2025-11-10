Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 ноября 2025 в 08:51

В Эквадоре резко выросло число жертв бунта в тюрьме

В Эквадоре 31 человек погиб во время бунта в тюрьме

Фото: Marcos Pin/XinHua/Global Look Press

В Эквадоре 31 человек погиб во время бунта в тюрьме города Мачала, сообщила в соцсети X Служба по делам лиц, лишенных свободы (SNAI). Власти начали расследование произошедшего.

К настоящему моменту известно о гибели еще 27 заключенных, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что четверо заключенных погибли, 33 пострадали во время бунта в тюрьме города Мачала. Причиной беспорядков стал предстоящий перевод некоторых осужденных в новую колонию строгого режима в провинции Санта-Элена, открытие которой запланировано на ближайшее время. Изначально сообщалось о 43 пострадавших, однако позднее выяснилось, что произошла путаница.

До этого в британской тюрьме строгого режима Уэйкфилд трое заключенных убили 33-летнего Кайла Бевана, осужденного за убийство двухлетней девочки. Мужчину нашли мертвым в камере. Следствие установило, что над ним устроили самосуд. Беван забил ребенка до смерти.

В США 81-летний Фред Синглтон 42 года просидел в камере смертников, но так и не дождался собственной казни. Преступника посадили в 1983 году за убийство, изнасилование и кражу.

Эквадор
тюрьмы
бунты
погибшие
