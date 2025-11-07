Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 11:17

Заключенные устроили самосуд над убийцей ребенка

Сокамерники убили осужденного детоубийцу Бевана в британской тюрьме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Трое заключенных британской тюрьмы строгого режима Уэйкфилд расправились с осужденным за жестокое убийство двухлетней Лолой Джеймс 33-летним Кайлом Беваном, сообщает The Nightly. Мужчина был найден мертвым в своей камере.

По данным следствия, трое заключенных совершили самосуд над Беваном, который в 2020 году забил до смерти двухлетнюю Лолу Джеймс, нанеся ребенку 101 телесное повреждение. Сотрудники тюрьмы обнаружили осужденного без признаков жизни, после чего полиция начала расследование обстоятельств произошедшего. Полиция графства Уэст-Йоркшир подтвердила, что расправились с осужденным именно его сокамерники, которых задержали по подозрению в убийстве.

Ранее в Эквадоре в удаленной деревне Плайяс-дель-Куябено, расположенной в тропических лесах Амазонки, местные жители заживо сожгли туриста, которого обвинили в убийстве одного из односельчан. Разъяренная толпа избила мужчину, после чего его задержала и поместила под стражу полиция, чтобы защитить от дальнейшего самосуда. Правоохранители планировали доставить задержанного в город Лаго-Агрио, но через несколько часов толпа вернулась за ним. Жители деревни вытащили британца из полицейского участка и сожгли его на глазах у офицеров. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.

убийства
расправы
Великобритания
самосуд
тюрьмы
заключенные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Убитого в ОАЭ криптомошенника Новака расчленили
«Роковая случайность»: тренер сборной РФ объяснил допинг лыжника Парфенова
Омбудсмен раскрыла детали дела подросткового бойцовского клуба в Краснодаре
Психолог объяснила, чем опасен троллинг в интернете
Звановка, Покровск, Успеновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 ноября
Прокуроры взыскали 13 млрд рублей необоснованных трат при госзакупках
Диетолог опровергла популярный миф о ягодах годжи
Киев хочет получать в бюджет миллионы долларов за счет сервиса для взрослых
Прибывшая из ОАЭ россиянка попалась на многомиллионной контрабанде
«Мужчины — это не коза»: Волочкова раскрыла отношение к женатым
Российские войска получили новое высокоточное вооружение от Ростеха
Бывший офицер ЦРУ сделал громкое заявление о России
В Британии рассказали о «ядовитых пилюлях» США в азиатских соглашениях
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 ноября: где сбои в России
8 ноября — День пианиста: праздник мастеров фортепиано
«Прожигатель брони»: в Ростехе рассказали, сколько целей поразил «Корнет»
Стали известны итоги испытания импортозамещенного самолета SJ-100
Журналистка отчитала выругавшегося политика в прямом эфире
Стало известно, с кем встречался Новак перед смертью
Заключенные устроили самосуд над убийцей ребенка
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.