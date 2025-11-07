Заключенные устроили самосуд над убийцей ребенка

Трое заключенных британской тюрьмы строгого режима Уэйкфилд расправились с осужденным за жестокое убийство двухлетней Лолой Джеймс 33-летним Кайлом Беваном, сообщает The Nightly. Мужчина был найден мертвым в своей камере.

По данным следствия, трое заключенных совершили самосуд над Беваном, который в 2020 году забил до смерти двухлетнюю Лолу Джеймс, нанеся ребенку 101 телесное повреждение. Сотрудники тюрьмы обнаружили осужденного без признаков жизни, после чего полиция начала расследование обстоятельств произошедшего. Полиция графства Уэст-Йоркшир подтвердила, что расправились с осужденным именно его сокамерники, которых задержали по подозрению в убийстве.

Ранее в Эквадоре в удаленной деревне Плайяс-дель-Куябено, расположенной в тропических лесах Амазонки, местные жители заживо сожгли туриста, которого обвинили в убийстве одного из односельчан. Разъяренная толпа избила мужчину, после чего его задержала и поместила под стражу полиция, чтобы защитить от дальнейшего самосуда. Правоохранители планировали доставить задержанного в город Лаго-Агрио, но через несколько часов толпа вернулась за ним. Жители деревни вытащили британца из полицейского участка и сожгли его на глазах у офицеров. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.