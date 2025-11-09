Пять заключенных погибли во время тюремного бунта

Пять заключенных погибли, 33 пострадали во время бунта в тюрьме города Мачала в Эквадоре, передает Ecuavisa. Причиной беспорядков стал предстоящий перевод некоторых осужденных в новую колонию строгого режима в Санта-Элена, открытие которой запланировано на ближайшее время.

В результате беспорядков, произошедших ранним утром 9 ноября в тюрьме города Мачала, погибли как минимум пять заключенных, еще 33 получили ранения, — сказано в материале.

Изначально Служба по делам лиц, лишенных свободы (SNAI) сообщила о 43 пострадавших, однако позднее пояснила, что произошла путаница, «возникшая во время оказания помощи и эвакуации на месте происшествия». Родственники заключенных обратились к властям за информацией.

