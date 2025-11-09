Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 20:41

Пять заключенных погибли во время тюремного бунта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пять заключенных погибли, 33 пострадали во время бунта в тюрьме города Мачала в Эквадоре, передает Ecuavisa. Причиной беспорядков стал предстоящий перевод некоторых осужденных в новую колонию строгого режима в Санта-Элена, открытие которой запланировано на ближайшее время.

В результате беспорядков, произошедших ранним утром 9 ноября в тюрьме города Мачала, погибли как минимум пять заключенных, еще 33 получили ранения, — сказано в материале.

Изначально Служба по делам лиц, лишенных свободы (SNAI) сообщила о 43 пострадавших, однако позднее пояснила, что произошла путаница, «возникшая во время оказания помощи и эвакуации на месте происшествия». Родственники заключенных обратились к властям за информацией.

Ранее в британской тюрьме строгого режима Уэйкфилд трое заключенных убили 33-летнего Кайла Бевана, осужденного за убийство двухлетней девочки. Мужчину нашли мертвым в камере. Следствие установило, что над ним устроили самосуд. Беван забил ребенка до смерти.

В США до этого 81-летний Фред Синглтон 42 года просидел в камере смертников, но так и не дождался собственной казни. Преступника посадили в 1983 году за убийство, изнасилование и кражу. Он скончался в тюремной больнице от естественных причин.

