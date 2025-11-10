Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 15:38

Саркози может выйти из тюрьмы

BFMTV: прокуратура Франции предложила освободить Саркози из тюрьмы

Николя Саркози Николя Саркози Фото: Matthieu Mirville/Starface/Global Look Press

Представитель прокуратуры Франции предложил перевести из тюрьмы под судебный контроль экс-президента Николя Саркози, сообщил телеканал BFMTV. Если суд примет решение об изменении меры пресечения, то Саркози может быть освобожден немедленно.

Прокуратура <...> запрашивает освобождение Николя Саркози и его помещение под судебный контроль, — сказано в материале.

Экс-президент Франции был направлен в тюремное учреждение Санте, расположенное в Парижском регионе. Тогда сообщалось, что бывший глава государства будет отбывать пятилетний срок заключения по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года ливийским правительством.

Позже появилась информация, что Саркози в тюрьме употребляет в пищу только йогурты. Как сообщают источники, он отказывается от обычной еды из-за страха быть отравленным.

Также адвокат Кристоф Ингрен проинформировал о подаче ходатайства об освобождении экс-президента в апелляционный суд. По информации СМИ, защита выражает надежду на выход Саркози на свободу до католического Рождества 25 декабря.

Франция
Николя Саркози
прокуратура
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хегсет отчитался об ударах по судам наркокартелей
Операторы связи будут исполнять одно новое поручение ФСБ
Лукашенко раскрыл секрет о российском «Орешнике» в Белоруссии
Девушке ампутировали кисти рук из-за гангрены после связывания колготками
10 оттенков спокойствия: как цвет влияет на атмосферу дома
Булыкин дал ценный совет изменившему известному блогеру футболисту «Динамо»
Ирак внезапно лишил ЛУКОЙЛ нефти и денег
Диетолог назвала главную пользу фейхоа
Российского пенсионера насмерть забили на улице
Шины нужно менять на зимние уже сейчас: что важно помнить, как сэкономить
Врач назвал продукты, которые чаще всего провоцируют аллергию
Суд согласился выпустить Саркози на свободу
Психолог ответил, чем грозит недовольство работой
В ФТС раскрыли, кто потеснил Африку в топе торговых партнеров России
Нутрициолог рассказала, кому ни в коем случае нельзя есть борщ
Джессика Альба рассекретила возлюбленного, который младше ее на 11 лет
«16-секундный ролик на табло»: Акинфеев об уходе из сборной
Ветеран ЦСКА заявил о психологической несовместимости Карпина и «Динамо»
Речь Гитлера прервала памятную церемонию
Шойгу назвал решение палестино-израильского конфликта
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.