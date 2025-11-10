Саркози может выйти из тюрьмы BFMTV: прокуратура Франции предложила освободить Саркози из тюрьмы

Представитель прокуратуры Франции предложил перевести из тюрьмы под судебный контроль экс-президента Николя Саркози, сообщил телеканал BFMTV. Если суд примет решение об изменении меры пресечения, то Саркози может быть освобожден немедленно.

Прокуратура <...> запрашивает освобождение Николя Саркози и его помещение под судебный контроль, — сказано в материале.

Экс-президент Франции был направлен в тюремное учреждение Санте, расположенное в Парижском регионе. Тогда сообщалось, что бывший глава государства будет отбывать пятилетний срок заключения по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года ливийским правительством.

Позже появилась информация, что Саркози в тюрьме употребляет в пищу только йогурты. Как сообщают источники, он отказывается от обычной еды из-за страха быть отравленным.

Также адвокат Кристоф Ингрен проинформировал о подаче ходатайства об освобождении экс-президента в апелляционный суд. По информации СМИ, защита выражает надежду на выход Саркози на свободу до католического Рождества 25 декабря.