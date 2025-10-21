Экс-лидера Франции Саркози поместили в тюрьму Санте

Экс-президента Франции Николя Саркози поместили в тюрьму Санте под Парижем, сообщил ТАСС. Бывший глава государства будет отбывать там пятилетний срок по делу о финансировании ливийским правительством его предвыборной кампании в 2007 году.

Ранее издание Le Figaro сообщило, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон провел закрытую встречу с Саркози 20 октября, накануне заключения политика под стражу. Отмечается, что мероприятие продолжительностью более часа состоялось в Елисейском дворце. По информации газеты, Макрон воздержался от оценки приговора, но выразил сомнения в правомерности практики немедленного тюремного заключения после вердикта суда первой инстанции.

До этого сообщалось, что адвокаты Саркози смогут подать прошение о его освобождении только после того, как он будет помещен в тюрьму. Апелляционный суд должен рассмотреть ходатайство в течение двух месяцев. В качестве смягчающего фактора защита указывает на «отсутствие риска рецидива или побега». На основании этого предполагается, что теоретически бывший президент может выйти на свободу до католического Рождества.