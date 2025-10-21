Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 11:05

Экс-лидера Франции Саркози поместили в тюрьму Санте

Николя Саркози Николя Саркози Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президента Франции Николя Саркози поместили в тюрьму Санте под Парижем, сообщил ТАСС. Бывший глава государства будет отбывать там пятилетний срок по делу о финансировании ливийским правительством его предвыборной кампании в 2007 году.

Ранее издание Le Figaro сообщило, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон провел закрытую встречу с Саркози 20 октября, накануне заключения политика под стражу. Отмечается, что мероприятие продолжительностью более часа состоялось в Елисейском дворце. По информации газеты, Макрон воздержался от оценки приговора, но выразил сомнения в правомерности практики немедленного тюремного заключения после вердикта суда первой инстанции.

До этого сообщалось, что адвокаты Саркози смогут подать прошение о его освобождении только после того, как он будет помещен в тюрьму. Апелляционный суд должен рассмотреть ходатайство в течение двух месяцев. В качестве смягчающего фактора защита указывает на «отсутствие риска рецидива или побега». На основании этого предполагается, что теоретически бывший президент может выйти на свободу до католического Рождества.

Франция
Николя Саркози
президенты
тюрьмы
