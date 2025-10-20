Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 18:26

Саркози принял необычного посетителя перед отправкой в заключение

Le Figaro: Макрон встретился с Саркози перед его заключением

Николя Саркози Николя Саркози Фото: Matthieu Mirville/Starface/Global Look Press

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон провел закрытую встречу с экс-главой государства Николя Саркози накануне его заключения под стражу, сообщает Le Figaro со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что мероприятие продолжительностью более часа состоялось в Елисейском дворце без какой-либо публичной огласки.

По информации издания, Макрон воздержался от оценки самого приговора по делу о ливийском финансировании избирательной кампании Саркози, однако выразил сомнения в правомерности практики немедленного тюремного заключения после вердикта суда первой инстанции.

Источники издания уточняют, что в ходе беседы французский лидер обратил внимание на различие в статусах действующих и бывших президентов: главы государства обладают неприкосновенностью, в то время как после окончания мандата иммунитет утрачивается.

Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября в соответствии с судебным решением. Его сын Луи призвал сторонников организовать акцию протеста в день помещения отца в тюрьму.

Расследование дела бывшего президента Франции было инициировано в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, свидетельствующих о переводе ливийскими властями €50 млн (4,7 миллиарда рублей) для финансирования избирательной кампании.

В 2016 году франко-ливанский предприниматель Зияд Такиеддин сообщил следствию, что в период с конца 2006 по начало 2007 года он лично доставлял из Ливии во французское Министерство внутренних дел чемоданы с денежными средствами. Однако в ноябре 2020 года Такиеддин неожиданно отозвал свои прежние показания против экс-президента, хотя это не повлияло на окончательное судебное решение.

До этого сообщалось, что адвокаты Саркози смогут подать прошение о его освобождении только после того, как он будет помещен в тюрьму. Апелляционный суд должен рассмотреть ходатайство в течение двух месяцев. В качестве смягчающего фактора защита указывает на «отсутствие риска рецидива или побега». На основании этого предполагается, что теоретически бывший президент может выйти на свободу до католического Рождества.

Николя Саркози
Эммануэль Макрон
Франция
встречи
