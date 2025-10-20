Саркози принял необычного посетителя перед отправкой в заключение Le Figaro: Макрон встретился с Саркози перед его заключением

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон провел закрытую встречу с экс-главой государства Николя Саркози накануне его заключения под стражу, сообщает Le Figaro со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что мероприятие продолжительностью более часа состоялось в Елисейском дворце без какой-либо публичной огласки.

По информации издания, Макрон воздержался от оценки самого приговора по делу о ливийском финансировании избирательной кампании Саркози, однако выразил сомнения в правомерности практики немедленного тюремного заключения после вердикта суда первой инстанции.

Источники издания уточняют, что в ходе беседы французский лидер обратил внимание на различие в статусах действующих и бывших президентов: главы государства обладают неприкосновенностью, в то время как после окончания мандата иммунитет утрачивается.

Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября в соответствии с судебным решением. Его сын Луи призвал сторонников организовать акцию протеста в день помещения отца в тюрьму.

Расследование дела бывшего президента Франции было инициировано в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, свидетельствующих о переводе ливийскими властями €50 млн (4,7 миллиарда рублей) для финансирования избирательной кампании.

В 2016 году франко-ливанский предприниматель Зияд Такиеддин сообщил следствию, что в период с конца 2006 по начало 2007 года он лично доставлял из Ливии во французское Министерство внутренних дел чемоданы с денежными средствами. Однако в ноябре 2020 года Такиеддин неожиданно отозвал свои прежние показания против экс-президента, хотя это не повлияло на окончательное судебное решение.

До этого сообщалось, что адвокаты Саркози смогут подать прошение о его освобождении только после того, как он будет помещен в тюрьму. Апелляционный суд должен рассмотреть ходатайство в течение двух месяцев. В качестве смягчающего фактора защита указывает на «отсутствие риска рецидива или побега». На основании этого предполагается, что теоретически бывший президент может выйти на свободу до католического Рождества.