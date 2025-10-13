Стало известно, когда экс-президент Франции начнет отбывать тюремный срок

Экс-президент Франции Николя Саркози начнет отбывать наказание с 21 октября, передает RTL. Он осужден на пять лет тюрьмы за финансирование его предвыборной кампании Ливией в 2007 году.

В понедельник он прибыл в здание парижского суда, где провел встречу с главой экономической прокуратуры и судьей, ответственным за исполнение наказаний. Продолжительность беседы составила менее часа, после чего бывший президент покинул суд, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

По информации радиостанции, адвокаты Саркози смогут подать прошение о его освобождении только после того, как он будет помещен в тюрьму. Апелляционный суд должен рассмотреть ходатайство в течение двух месяцев. В качестве смягчающего фактора защита указывает на «отсутствие риска рецидива или побега». На основании этого радиостанция предполагает, что теоретически бывший президент может выйти на свободу до католического Рождества.

Ранее сообщалось, что Саркози отправится в парижскую тюрьму Санте. Для него выделено специальное помещение в блоке для особо уязвимых заключенных, который называют «VIP-зоной».