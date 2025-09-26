Стало известно, в какую тюрьму посадят Саркози RTL: экс-президента Франции Саркози отправят в тюрьму Санте на пять лет

Бывший президент Франции Николя Саркози будет отбывать срок в тюрьме Санте, расположенной в Париже, передает радиостанция RTL со ссылкой на источники. Экс-лидеру страны предстоит провести за решеткой пять лет, уточнил прокурор.

Бывший президент (Франции Саркози. — NEWS.ru) вызван к прокурору Национальной финансовой прокуратуры (PNF) 13 октября. Прокурор сообщит ему дату его первого дня заключения. Затем у него будет время вернуться домой, прежде чем оказаться в тюрьме Санте, — заявили на радио.

Для Саркози подготовлена камера в особом блоке, созданном для защиты уязвимых заключенных, добавили в суде. В местных СМИ это место называют «VIP-зоной», куда помещают публичных персон для их же безопасности.

Ранее Парижский суд приговорил Саркози к пяти годам тюремного заключения. Вердикт вынесен по уголовному делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. Бывшего главу Франции также оштрафовали на сумму в €100 тыс. (9,8 млн рублей). Саркози признали виновным в соучастии в преступной группировке, однако оправдали по обвинениям в сокрытии хищения государственных денег и в пассивной коррупции.