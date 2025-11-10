Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 17:26

«Рекламная акция»: генерал об ответе США на российский «Буревестник»

Генерал Липовой назвал новости о новейшей ракете США попыткой спасти репутацию

Сергей Липовой Сергей Липовой Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Новости о новейшей ракете США — аналоге российского «Буревестника», который якобы в конце октября заснял американский фотограф-любитель Иэн Реккио на бомбардировщике Boeing B-52H, являются попыткой Вашингтона спасти репутацию, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его мнению, это целенаправленные действия Вашингтона, призванные создать видимость паритета с разработками Москвы.

Те разработки, которые есть у США, зачастую носят рекламный характер. Утечка информации была сделана сознательно, только чтобы показать всему миру, что Соединенные Штаты тоже что-то могут изобрести, аналогичное русскому оружию. Но уже на практике было доказано, что гиперзвуковых ракет у них нет. Поэтому то, что они случайно допустили утечку, — это, скорее всего, рекламная акция. И в ближайшее время будет ясно, есть ли у них реально какие-то разработки либо они просто подняли шумиху, чтобы хоть как-то спасти репутацию США в области ядерного вооружения, — высказался Липовой.

Ранее сообщалось, что российские истребители пятого поколения Су-57 получили новые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ, которые дают им преимущество при подавлении ПВО противника. По данным американских журналистов, эти возможности уникальны и у истребителей НАТО пока нет аналогов.

