Единый стандарт благоустройства дворов введут в одном регионе России

В Московской области введут единый стандарт благоустройства придомовых территорий, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По его словам, важно навести порядок во дворах, в межквартальных проездах и дорогах региона.

Это не только парки, это порядок, опрятность, благоустройство всего того, что видит каждый человек, который идет на работу, в школу, возвращается домой, — отметил Воробьев.

По его словам, программа модернизации ЖКХ требует комплексного подхода к благоустройству, а не реализации разрозненных проектов. Все направления работ должны выполняться синхронно. Ключевая задача — не формально, а реально повысить качество жизни местных жителей, подытожил губернатор.

Ранее Воробьев заявил, что в Московской области в 2025 году отремонтируют свыше трех тысяч многоквартирных домов. По его словам, обновление жилищного фонда — одно из приоритетных направлений властей региона.