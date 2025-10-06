Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 15:22

Воробьев рассказал об обновлении многоквартирных домов в Подмосковье

Воробьев: более трех тысяч домов отремонтируют в Подмосковье в этом году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области в 2025 году отремонтируют свыше трех тысяч многоквартирных домов, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По его словам, обновление жилищного фонда — одно из приоритетных направлений властей региона.

С января 2025 года капитальный ремонт уже прошел в 1522 многоквартирных домах, отметил Воробьев. Он добавил, что в ходе обновления домов планируется внедрить электронный технический надзор и фотофиксацию каждого этапа ремонта. Кроме того, власти намерены создать общий банк типовых решений для кровель, фасадов и инженерных систем.

Помимо этого, в Московской области началась разработка цифровых двойников многоквартирных домов — виртуальных моделей зданий с подробной планировкой и другой информацией. Губернатор добавил, что особое внимание уделят взаимодействию с жителями. Их будут своевременно уведомлять о характере работ и сроках их завершения.

Ранее Воробьев заявил, что доверие жителей является высшей наградой для глав регионов. По его словам, для выстраивания доверия важны коммуникация с населением и информирование о приоритетных направлениях работы.

