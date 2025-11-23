Международный муниципальный форум стран БРИКС
В пермской Лысьве в ноябре «открыли пляжный сезон»

В Лысьве в ноябре на набережной установили шезлонги

Шезлонг Шезлонг Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
В городе Лысьве Пермского края на набережной установили шезлонги в ноябре, передает «Подъем». Вскоре они покрылись снегом.

В городской администрации объяснили, что процесс поиска подрядчиков для выполнения работ по благоустройству занял значительное время. Первая попытка проведения аукциона не увенчалась успехом из-за отсутствия заинтересованных участников. Компания «Верона» во второй раз заключила контракт.

По условиям соглашения все работы должны были закончиться до 12 сентября 2025 года. Однако из-за задержек в производстве требуемого оборудования работы все еще продолжаются. В Управлении благоустройства и дорожной деятельности региональной администрации заявили, что шезлонги не будут убирать на зиму.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в столице в преддверии Нового года началось украшение города. По его словам, некоторые прошлогодние многофункциональные конструкции изменили в соответствии с тематикой этого года. Световые инсталляции не только создают праздничное настроение, но и усиливают освещение на улицах. В некоторых округах продолжаются монтажные работы, а в ближайшее время на улицах, в парках и скверах появятся большие световые цифры «2026».

Пермский край
набережная
благоустройство
контракты
