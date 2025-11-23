В пермской Лысьве в ноябре «открыли пляжный сезон» В Лысьве в ноябре на набережной установили шезлонги

В городе Лысьве Пермского края на набережной установили шезлонги в ноябре, передает «Подъем». Вскоре они покрылись снегом.

В городской администрации объяснили, что процесс поиска подрядчиков для выполнения работ по благоустройству занял значительное время. Первая попытка проведения аукциона не увенчалась успехом из-за отсутствия заинтересованных участников. Компания «Верона» во второй раз заключила контракт.

По условиям соглашения все работы должны были закончиться до 12 сентября 2025 года. Однако из-за задержек в производстве требуемого оборудования работы все еще продолжаются. В Управлении благоустройства и дорожной деятельности региональной администрации заявили, что шезлонги не будут убирать на зиму.

