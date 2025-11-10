Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 17:31

Бортпроводница лишилась работы из-за водки

DM: в США стюардесса призналась в употреблении водки на борту и была уволена

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стюардесса американской авиакомпании United Airlines была уволена после употребления алкоголя во время трансатлантического перелета, сообщает издание Daily Mail. 56-летняя Маргит Лейк, имевшая 26-летний стаж работы в авиации, объяснила свой поступок желанием «успокоить нервы» во время обслуживания пассажиров.

Инцидент произошел на борту лайнера Boeing 777, выполнявшего ночной рейс из Сан-Франциско в Лондон. По данным расследования, бортпроводница тайно пронесла на самолет несколько миниатюрных бутылок с водкой, которые употребляла в процессе полета.

При посадке воздушного судна в аэропорту Хитроу медицинские работники зафиксировали у стюардессы признаки алкогольного опьянения. Проведенный анализ крови показал содержание 216 мг алкоголя на 100 мл крови, что более чем в восемь раз превышает установленный для авиаперсонала лимит в 26 мг.

Судья при вынесении приговора учел, что действия Лейк не привели к отмене или перенаправлению рейса, что позволило избежать тюремного срока. Однако на нарушительницу был наложен денежный штраф в размере $1900 (154 337 рублей) с дополнительными выплатами в фонд помощи жертвам преступлений и покрытием судебных издержек.

Ранее сообщалось, что два самолета столкнулись при рулежке в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия. На борту двух воздушных судов находились около 350 человек, никто не пострадал.

США
стюардессы
алкоголь
увольнения
