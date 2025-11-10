Восемь человек погибли, 11 ранены при взрыве машины в Старом Дели

По меньшей мере восемь человек погибли, 11 получили ранения в результате взрыва автомобиля у станции метро «Красный Форт» в индийской столице Дели, сообщает NDTV. Пострадавших доставили в больницу LNJP для оказания помощи.

Красный форт, также известный как Лал-Кила, расположен в густонаселенном районе Старого Дели в столице страны. Это одно из самых популярных туристических мест в Дели. Автомобиль взорвался у ворот № 1 станции метро Лал-Кила. К месту происшествия прибыло не менее 20 пожарных машин и 10 автомобилей скорой помощи.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв, произошедший в жилом доме Волгограда на улице Маршала Еременко, был вызван детонацией бытового газа. В результате инцидента пострадал мужчина. Взрывная волна привела к разрушению стекол в соседних квартирах. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, включая бригады скорой медицинской помощи, полицейских и спасателей МЧС.

Спасатели продолжают работу на месте инцидента, оценивая масштабы разрушений и проверяя безопасность конструкции здания. Жители соседних квартир были временно эвакуированы в качестве меры предосторожности.