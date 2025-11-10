Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 18:10

Опубликованы кадры из Нью-Дели, где восемь человек погибли из-за взрыва

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В столице Индии Нью-Дели произошел взрыв автомобиля, в результате которого погибли восемь человек, также пострадали 24 местных жителя, сообщает NDTV. Судя по опубликованным кадрам с места ЧП, три или четыре машины, находившиеся поблизости от эпицентра взрыва, также загорелись и получили серьезные повреждения.

У одного из фургонов полностью сорвало дверь, другой автомобиль был практически уничтожен, а у третьего выбило лобовое стекло. Полиция перекрыла территорию вокруг исторического памятника Красный форт.

Ранее сообщалось, что в столице Индии был введен режим повышенной готовности. На место происшествия оперативно прибыли 20 пожарных расчетов. Работу на месте взрыва ведут сотрудники антитеррористического подразделения и специальных полицейских сил. ЧП произошло спустя несколько часов после обнаружения в городе Фаридабад (штат Харьяна) примерно 360 кг аммиачной селитры, а также оружия и боеприпасов в арендованной квартире врача из Кашмира.

До этого мощный взрыв произошел в жилом доме Волгограда на улице Маршала Еременко. Причиной происшествия стал взрыв бытового газа. В результате инцидента пострадал один человек.

