Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 19:21

В ДНР осудили колумбийских наемников ВСУ

Двое колумбийских наемников из рядов ВСУ приговорены к 13 годам колонии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Двое колумбийских наемников из рядов ВСУ приговорены в ДНР к 13 годам колонии каждый, сообщили в управлении ФСБ России по региону. Они были экстрадированы в Россию из Венесуэлы, передает ТАСС.

Верховный суд ДНР признал виновным Хосе Арона Медина Аранду и Александера Анте в совершении преступления по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество) и приговорил их к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сказано в сообщении.

Следователи регионального УФСБ выяснили, что осужденные в ноябре 2023 года присоединились к батальону ВСУ «Карпатская сечь». В боях на стороне Украины они участвовали до июля 2024 года.

Ранее бразильский наемник Силва да Силва Артур Инасиу Раубер был заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима за участие в специальной военной операции на стороне Украины. Его объявили в международный розыск.

До этого гражданин Армении Армен Балян был приговорен к 12 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника. Херсонский областной суд также взыскал с осужденного более 2,3 млн рублей, полученных им в качестве вознаграждения.

Россия
ДНР
наемники
Колумбия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самаре скончался заслуженный артист России
Избивали и насиловали: что пережила 10-летняя девочка от матери и отчима
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью профессора Толстого
Ампутация рук и родители-насильники: главные ЧП дня
Эксперты назвали лучший город для жизни
Девушка без мозга шокировала медиков и поставила рекорд
Вышел первый трейлер «Кремлевского волшебника»
В России призвали отменить новогодние праздники
Салат из печени трески с сыром: пошаговый рецепт
Татарские перемячи: классический рецепт для сытного обеда
Этот заливной пирог с сыром на кефире сведет с ума ваших гостей
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: необычный рецепт
«Круть» Пелевина претендует на престижную литературную премию
Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Сочные свиные ребрышки в духовке с маринадом из двух простых ингредиентов
Лимонное суфле: легкий десерт к кофе и чаю
Убийцы спрятали череп жертвы в игрушку Hello Kitty
У толкнувшей девочку на рельсы в метро пенсионерки нашли необычный диагноз
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.