В ДНР осудили колумбийских наемников ВСУ

Двое колумбийских наемников из рядов ВСУ приговорены в ДНР к 13 годам колонии каждый, сообщили в управлении ФСБ России по региону. Они были экстрадированы в Россию из Венесуэлы, передает ТАСС.

Верховный суд ДНР признал виновным Хосе Арона Медина Аранду и Александера Анте в совершении преступления по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество) и приговорил их к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сказано в сообщении.

Следователи регионального УФСБ выяснили, что осужденные в ноябре 2023 года присоединились к батальону ВСУ «Карпатская сечь». В боях на стороне Украины они участвовали до июля 2024 года.

Ранее бразильский наемник Силва да Силва Артур Инасиу Раубер был заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима за участие в специальной военной операции на стороне Украины. Его объявили в международный розыск.

До этого гражданин Армении Армен Балян был приговорен к 12 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника. Херсонский областной суд также взыскал с осужденного более 2,3 млн рублей, полученных им в качестве вознаграждения.