08 октября 2025 в 18:24

Воевавший на стороне ВСУ наемник из Армении получил 12 лет колонии

Херсонский суд приговорил наемника ВСУ из Армении Баляна к 12 годам заключения

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Гражданин Армении Армен Балян приговорен к 12 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника, сообщает Генпрокуратура РФ. Херсонский областной суд также взыскал с осужденного более 2,3 млн рублей, полученных им в качестве вознаграждения.

Согласно материалам дела, в 2022 году Балян вступил добровольцем в тероборону ВСУ, а затем продолжил воевать против российских вооруженных сил в составе других украинских формирований. Позже мужчина дезертировал, но был задержан осенью 2024 года в московском аэропорту Домодедово.

Ранее стало известно, что группа колумбийских наемников направила экстренное видеообращение к президенту своей страны Густаво Петро с требованием организовать их эвакуацию с территории Украины. По информации источника, 20 иностранных бойцов предприняли попытку расторгнуть контракт с украинской стороной.

До этого сообщалось, что СК России заочно привлек к уголовной ответственности более тысячи иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. В ведомстве рассказали, что завершено расследование 185 уголовных дел, по 145 делам состоялись обвинительные приговоры.

наемники
ВСУ
суды
приговоры
Армения
