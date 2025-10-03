Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 11:34

Число привлеченных к ответственности наемников ВСУ перевалило за тысячу

СК России привлек к ответственности более тысячи воевавших за ВСУ наемников

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Следственный комитет России заочно привлек к уголовной ответственности более тысячи иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ, заявили в пресс-службе СКР. По информации ведомства, завершено расследование 185 уголовных дел, по 145 делам состоялись обвинительные приговоры.

Следователи СК РФ продолжают устанавливать и привлекать к уголовной ответственности иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований за денежное вознаграждение, — говорится в сообщении.

За последние две недели завершены расследования в отношении наемников в том числе из Финляндии, Швеции, Бразилии, Великобритании и Испании. В результате подданный Королевства Испания Арроба Мордильо и экс-военнослужащий шведской армии Нильс Далгрен были объявлены в международный розыск.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ осуществило переброску значительного количества иностранных наемников на Хатненский участок в Харьковской области. По данным источников, решение связано с низкой мотивацией и неудовлетворительным моральным состоянием украинских военнослужащих.

