Мясо по-французски больше не делаю. Готовлю горячее «Медвежья лапа»: нужны грудка, картошка и сыр

Иногда так хочется приготовить что-то сытное и интересное, но чтобы не приходилось часами стоять у плиты. Это горячее из куриной грудки под названием «Медвежья лапа» — именно тот случай. Блюдо выглядит очень эффектно, а готовится из самых простых продуктов, которые почти всегда есть в холодильнике. Нежное куриное филе, сочный картофель и расплавленный сыр — идеальное сочетание, которое нравится и взрослым, и детям. Название звучит забавно, но когда вы попробуете эту хрустящую сырную корочку и сочную курицу внутри, все сразу станет понятно. Это тот рецепт, который вы полюбите с первой же пробы.

Возьмите 2 крупные куриные грудки, разрежьте каждую вдоль на 2 части и слегка отбейте. Посолите, поперчите и посыпьте приправой для курицы. 3-4 картофелины очистите и натрите на крупной терке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте к картофелю 2 измельченных зубчика чеснока, посолите. 150 г твердого сыра натрите на крупной терке. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Равномерно распределите натертый картофель по дну формы — это будет основа. Куриные грудки обмакните во взбитое яйцо (1 шт.) и выложите поверх картофеля. Сверху густо посыпьте сыром, чтобы полностью покрыть курицу. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут до золотистой сырной корочки. Дайте немного остыть — и можно подавать прямо в форме, посыпав свежей зеленью.

