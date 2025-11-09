Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 18:01

Вместо шашлыка к ужину: рулетики из грудки с беконом — готовить не сложно, получается вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В холодное время года вместо шашлыка приготовьте к ужину рулетики из грудки с беконом. Готовить их не сложно, а получается безумно вкусно и по-праздничному.

Вкус этих рулетиков — идеальная гармония: нежнейшая куриная грудка, пропитанная ароматным жиром от бекона, становится невероятно сочной и мягкой, а бекон снаружи образует хрустящую корочку.

Для этого вам понадобится: 1 крупная куриная грудка, 8–10 полосок бекона, соль, перец, прованские травы и деревянные шпажки. Куриную грудку разрежьте вдоль пополам и отбейте каждую часть в тонкий пласт. Посолите, поперчите, посыпьте травами. На каждую отбивную выложите полоски бекона вдоль всей длины, равномерно распределяя их. Плотно сверните рулетом, нарежьте на порционные кусочки толщиной 3-4 см, наденьте их на шпажки и выложите на противень. Запекайте при 200 °C 20–25 минут до золотистой корочки.

Подавайте с овощным салатом или картофельным пюре — это блюдо гарантированно вызовет восторг у всех, кто его попробует.

Ранее стало известно, как приготовить жаркое по-домашнему прямо в сковороде: элементарный ужин.

Дарья Иванова
Д. Иванова
