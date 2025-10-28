Жаркое по-домашнему прямо в сковороде: элементарный ужин, а вкус — отвал башки

Жаркое по-домашнему из картошки и свинины прямо в сковороде — этот элементарный ужин сэкономит ваше время, а вкус получается — просто отвал башки. Блюдо особенно хорошо с маринованными огурцами или квашеной капустой, а главное — готовится в одной посуде, минимизируя последующую уборку.

Вам понадобится: 500 г свиной шеи или лопатки, 6–8 картофелин, 2 луковицы, морковь, 3 зубчика чеснока, специи для мяса, соль, перец и растительное масло. Мясо нарежьте кубиками, обжарьте до румяной корочки. Добавьте нарезанный лук и морковь, пассеруйте 5 минут. Картофель нарежьте крупными дольками, отправьте к мясу, посолите, поперчите, добавьте специи и немного воды. Тушите под крышкой на медленном огне 20–25 минут до готовности картофеля. В конце добавьте измельченный чеснок.

Вкус получается насыщенным и гармоничным: нежная свинина с золотистой корочкой, мягкий картофель, пропитанный мясным соком, и ароматные овощи создают совершенную композицию.

