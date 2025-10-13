Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 13:01

Если на готовку есть только полчаса, делаю запеканку прямо на сковороде: с картошкой и фаршем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если на готовку есть только полчаса, делаю запеканку с картошкой и фаршем прямо на сковороде. Идеальное решение для быстрого ужина.

Вкус получается насыщенным и домашним: нежный картофель пропитывается мясным соком, сыр образует аппетитную корочку, а специи придают аромат настоящего деревенского блюда.

Вам понадобится: 500 г картофеля, 400 г мясного фарша, 1 луковица, 2 яйца, 100 мл молока или сметаны, 100 г тертого сыра, соль и специи. Картофель нарежьте тонкими кружочками, лук мелко покрошите. Обжарьте фарш с луком до полуготовности, посолите, добавьте любимые специи. На дно сковороды выложите слой картофеля, затем фарш, сверху — оставшийся картофель. Залейте смесью яиц и молока, посыпьте сыром и тушите под крышкой на медленном огне 25-30 минут до готовности картофеля.

Эта запеканка особенно хороша со свежими овощами или соленьями, а главное — готовится в одной посуде, экономя ваше время и силы.

Ранее стало известно, как приготовить куриные ножки с рисом в одной сковороде: быстрый ужин без заморочек.

Читайте также
Пара капель на краны — известковый налет отлетает ошметками: очиститель своими руками за копейки
Общество
Пара капель на краны — известковый налет отлетает ошметками: очиститель своими руками за копейки
Яблочных пирогов есть несметное множество. Этот особенный. Не шарлотка: нежное бисквитно-кексовое тесто и много яблок
Общество
Яблочных пирогов есть несметное множество. Этот особенный. Не шарлотка: нежное бисквитно-кексовое тесто и много яблок
Бросаю в унитаз лавровый лист — в туалете стоит неописуемый аромат: гениальный лайфхак хозяек
Общество
Бросаю в унитаз лавровый лист — в туалете стоит неописуемый аромат: гениальный лайфхак хозяек
Вкус детства на завтрак: творожная запеканка с манкой по советскому рецепту
Семья и жизнь
Вкус детства на завтрак: творожная запеканка с манкой по советскому рецепту
Тыква и апельсин: нашли идеальное сочетание для осенней запеканки — нежнее облака
Общество
Тыква и апельсин: нашли идеальное сочетание для осенней запеканки — нежнее облака
запеканки
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае заявили о гневе Трампа от урока, который ему преподал Пекин
Отоларинголог назвал главную опасность наушников
Стюардесса умерла в самолете во время рейса Милан — Тайбей
В России фиксируется рост заболеваемости опасной инфекцией
Трамп пригрозил победой США в случае начала войны
ХАМАС передал Израилю всех живых заложников
«О чем вы, черт возьми, говорили?»: Трамп о переговорах Путина и Уиткоффа
Трамп признал ошибочность своих взглядов на украинский конфликт
Гороскоп на неделю с 13 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Чистый салон за минуты: какой автопылесос выбрать? Изучаем рейтинг лучших
Сбербанк запустил новый механизм возврата средств жертвам мошенников
В Астрахани отразили крупную воздушную атаку
Лучшая закуска из кабачков! Готовим из них вафли
Нетаньяху вручил Трампу символичный подарок на встрече в Израиле
Лавров напомнил о реакции Клинтон на смерть Каддафи
Пригожин раскрыл, как рушатся звездные браки
В Госдуме рассказали, сколько россиян поддерживают введение цифрового рубля
Хоккеисты устроили ледовое побоище из-за русского языка в Латвии
Мужчинам дали совет по профилактике рака простаты
Опытный поисковик оценил шансы найти исчезнувшую семью Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.