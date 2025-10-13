Если на готовку есть только полчаса, делаю запеканку прямо на сковороде: с картошкой и фаршем

Если на готовку есть только полчаса, делаю запеканку прямо на сковороде: с картошкой и фаршем

Если на готовку есть только полчаса, делаю запеканку с картошкой и фаршем прямо на сковороде. Идеальное решение для быстрого ужина.

Вкус получается насыщенным и домашним: нежный картофель пропитывается мясным соком, сыр образует аппетитную корочку, а специи придают аромат настоящего деревенского блюда.

Вам понадобится: 500 г картофеля, 400 г мясного фарша, 1 луковица, 2 яйца, 100 мл молока или сметаны, 100 г тертого сыра, соль и специи. Картофель нарежьте тонкими кружочками, лук мелко покрошите. Обжарьте фарш с луком до полуготовности, посолите, добавьте любимые специи. На дно сковороды выложите слой картофеля, затем фарш, сверху — оставшийся картофель. Залейте смесью яиц и молока, посыпьте сыром и тушите под крышкой на медленном огне 25-30 минут до готовности картофеля.

Эта запеканка особенно хороша со свежими овощами или соленьями, а главное — готовится в одной посуде, экономя ваше время и силы.

Ранее стало известно, как приготовить куриные ножки с рисом в одной сковороде: быстрый ужин без заморочек.