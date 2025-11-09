Курица по-китайски в кисло-сладком соусе: с этим рецептом грудка превратится в нежнейшее мясо

Курица по-китайски в кисло-сладком соусе — отличный вариант быстрого ужина. С этим рецептом грудка превратится в нежнейшее мясо с ярким вкусом, характерным для азиатской кухни.

Для приготовления вам понадобится: 2 куриные грудки, 2 ст. л. кукурузного крахмала, 1 болгарский перец, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 3 см корня имбиря. Для соуса: 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. меда или сахара, 1 ст. л. уксуса, 2 ст. л. томатной пасты, 100 мл воды. Курицу нарежьте кубиками, обваляйте в крахмале и обжарьте до золотистой корочки. Отдельно обжарьте нарезанные овощи, добавьте чеснок и имбирь. Верните курицу в сковороду, залейте соусом и тушите 2–3 минуты.

Вкус блюда — идеальный баланс: нежное мясо в хрустящей крахмальной корочке сочетается с ярким сладковато-пряным соусом с кислинкой. Блюдо отлично дополняет рис и готовится быстрее, чем доставляют еду из ресторана.

