Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 11:46

Российский город частично погрузился во тьму из-за аварии

В Таганроге несколько районов остались без электричества из-за аварии на ЛЭП

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аварийное отключение высоковольтной линии произошло в Таганроге, заявила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова со ссылкой на ПАО «Россети». По ее словам, в нескольких районах полностью отсутствует электричество.

Произошло аварийное отключение высоковольтной линии. В ряде районов города отсутствует электроснабжение, — подчеркнула она.

Камбулова отметила, что городские службы уже выехали на место ЧП. Аварийную ситуацию планируется устранить в течение двух часов, резюмировала глава Таганрога.

Ранее сообщалось, что система энергоснабжения Белгорода получила повреждения после атаки ВСУ вечером 8 ноября. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что без электричества остались более 20 тыс. жителей. Энергетики работают над восстановлением объектов.

До этого стало известно, что в Харькове произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее практически весь город. По данным местных СМИ, улицы второго по величине города Украины погрузились в темноту из-за исчезновения электричества в большинстве районов.

Таганрог
электричество
регионы
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему снова перенесли GTA VI
Эрдоган анонсировал масштабную помощь жителям Газы
Минздрав раскрыл состояние детей после страшного ДТП на Крымском мосту
Трамп попался на ошибке Байдена
Рассел Кроу похудел на 25 килограммов после «убийства бывшей жены»
«Не нужен русский чемпион»: Емельяненко о дискриминации бойцов на арене ММА
Бойцы сжимают тиски вокруг ВСУ, попавших в ловушку в Красноармейске
Жена рэпера Мота победила на мировом турнире
Трамвай чудом не улетел в «портал в ад» на улице в Петербурге
Способы легальной экономии на парковках Саратова: полная информация
В правительстве Испании рассказали, какой должна быть Европа к 2035 году
В Кемерово задержали подозреваемого в расстреле у ночного клуба
ВС России нанесли массированный удар по важным для ВСУ объектам на Украине
«Вне конкуренции»: раскрыто имя артистки — лидера новогодних корпоративов
Ушел из жизни актер Владимир Симонов: фотографии самых ярких ролей
Политолог объяснил, почему США не могут склонить Зеленского к миру
Стало известно о прорыве обороны ВСУ в Запорожской области
Бушующий на Филиппинах супертайфун попал на видео
Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» находится в критическом состоянии
Анджелина Джоли «забыла» своего водителя на Украине после мобилизации
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.