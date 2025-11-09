Российский город частично погрузился во тьму из-за аварии В Таганроге несколько районов остались без электричества из-за аварии на ЛЭП

Аварийное отключение высоковольтной линии произошло в Таганроге, заявила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова со ссылкой на ПАО «Россети». По ее словам, в нескольких районах полностью отсутствует электричество.

Произошло аварийное отключение высоковольтной линии. В ряде районов города отсутствует электроснабжение, — подчеркнула она.

Камбулова отметила, что городские службы уже выехали на место ЧП. Аварийную ситуацию планируется устранить в течение двух часов, резюмировала глава Таганрога.

Ранее сообщалось, что система энергоснабжения Белгорода получила повреждения после атаки ВСУ вечером 8 ноября. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что без электричества остались более 20 тыс. жителей. Энергетики работают над восстановлением объектов.

До этого стало известно, что в Харькове произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее практически весь город. По данным местных СМИ, улицы второго по величине города Украины погрузились в темноту из-за исчезновения электричества в большинстве районов.