В Харькове снова встало метро Работу метрополитена Харькова остановили спустя час после возобновления движения

Работа метрополитена Харькова была остановлена всего через час после возобновления движения поездов, заявила пресс-служба городской подземки на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Причиной прекращения работы стало недостаточное напряжение в электросетях.

Так, 9 ноября в 08:00 мск появилась информация о возобновлении работы, прерванной накануне. Однако уже в 09:00 мск представители подземки уточнили, что в связи с понижением напряжения ниже допустимого значения поезда опять не ходят.

Ранее сообщалось, что вечером 8 ноября в Харькове произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее практически весь город. По информации местных СМИ, улицы второго по величине города Украины погрузились в темноту из-за исчезновения электричества в большинстве районов.

До этого стало известно, что Государственная таможенная служба Украины приостановила пропускные операции на границе. Причиной стал масштабный сбой в работе базы данных, поэтому оформление граждан и автомобилей на въезд и выезд временно не осуществляется.