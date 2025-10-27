Это куриное филе вкуснее, чем с ананасами: праздничная грудка с апельсинами

Приготовьте невероятно сочную праздничную куриную грудку с апельсинами под хрустящей сырной корочкой. Это блюдо украшает стол и получается вкуснее, чем куриное филе с ананасами.

Вам понадобится: 2 куриные грудки, 2 крупных апельсина, 150 г сыра, 3 ст. л. майонеза, соль и специи по вкусу. Грудки разрежьте на пластины, слегка отбейте, посолите, поперчите и выложите в форму для запекания. Апельсин очистите, отделите мякоть от пленок и равномерно распределите поверх курицы. Смешайте тертый сыр с майонезом и густо намажьте эту смесь на апельсиновый слой. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 30–35 минут до золотистой корочки.

Вкус блюда получается потрясающим: нежное куриное филе пропитывается цитрусовым соком, приобретая легкую сладость и аромат, а хрустящая сырно-майонезная шапочка идеально дополняет эту гармонию. Это блюдо особенно хорошо сочетается с рисом или свежими овощами.

