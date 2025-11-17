Медведчук озвучил, что мешает украинцам свергнуть Зеленского

Украинцам сложно свергнуть режим президента страны Владимира Зеленского по той причине, что руководство «зачистило» Украину, заявил в разговоре с РИА Новости бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Собеседник не исключил протесты, но, по его мнению, они будут безрезультативными.

Если говорить, что сегодня могут люди самоорганизоваться, то это могут быть только хаотические выступления или какие-то протесты, которые будут возникать, но они не могут привести к организованной борьбе. <...> Потому что сегодня Зеленский зачистил Украину. И зачистил не только в том, что эти люди уничтожены, изгнаны и сидят в тюрьмах, но и в том, чтобы выехали те, которые с ним не согласны. И они выехали, — рассказал собеседник.

Политик напомнил, что киевские власти запретили 11 партий, включая «Оппозиционную платформу – За жизнь», которая заняла второе место на парламентских выборах в 2019 году и вышла в лидеры на местных выборах спустя год. Медведчук отметил, что в тюрьмах оказались журналисты, священники, активисты, политики, а средства массовой информации фактически перешли под контроль администрации Зеленского.

Ранее Медведчук предрек Украине катастрофические последствия из-за истощенных энергетических ресурсов. По его словам, проблема касается и газа, и электроэнергии.