«Грязные отношения»: Трамп обвинил демократов в связях с Эпштейном Трамп призвал привлечь демократов к ответственности за связи с Эпштейном

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал привлечь демократов к ответственности за «грязные отношения» с финансистом Джеффри Эпштейном. При этом он опроверг информацию о его связях со скандально известным миллиардером.

У них (демократов. — NEWS.ru) были грязные отношения с Эпштейном, и их следует привлечь к ответственности! — написал Трамп.

Ранее в опубликованной переписке Эпштейна с его братом Марком обнаружены компрометирующие упоминания о Дональде Трампе. Отмечается, что в одном из сообщений американский лидер и некий Бубба фигурируют в неподобающем контексте.

До этого глава Белого дома заявил о намерении инициировать расследование контактов американских демократов со скандальным финансистом. Он поручил министру юстиции Пэм Бонди и Федеральному бюро расследований изучить связи предпринимателя с бывшим президентом Биллом Клинтоном и экономистом Ларри Саммерсом.

Члены комитета Палаты представителей США по надзору ранее опубликовали электронную переписку из материалов дела Эпштейна с утверждениями об информированности Трампа о его противоправных действиях. Она была получена от распорядителей наследства финансиста.