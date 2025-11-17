Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 10:12

«Грязные отношения»: Трамп обвинил демократов в связях с Эпштейном

Трамп призвал привлечь демократов к ответственности за связи с Эпштейном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал привлечь демократов к ответственности за «грязные отношения» с финансистом Джеффри Эпштейном. При этом он опроверг информацию о его связях со скандально известным миллиардером.

У них (демократов. — NEWS.ru) были грязные отношения с Эпштейном, и их следует привлечь к ответственности! — написал Трамп.

Ранее в опубликованной переписке Эпштейна с его братом Марком обнаружены компрометирующие упоминания о Дональде Трампе. Отмечается, что в одном из сообщений американский лидер и некий Бубба фигурируют в неподобающем контексте.

До этого глава Белого дома заявил о намерении инициировать расследование контактов американских демократов со скандальным финансистом. Он поручил министру юстиции Пэм Бонди и Федеральному бюро расследований изучить связи предпринимателя с бывшим президентом Биллом Клинтоном и экономистом Ларри Саммерсом.

Члены комитета Палаты представителей США по надзору ранее опубликовали электронную переписку из материалов дела Эпштейна с утверждениями об информированности Трампа о его противоправных действиях. Она была получена от распорядителей наследства финансиста.

