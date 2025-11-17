Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 11:14

Подростка отправили в колонию за подготовку теракта в школе

Подросток из Кузбасса проведет более пяти лет в колонии за подготовку теракта

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Кемеровской области суд приговорил 17-летнего жителя города Мыски к 5,5 года заключения, сообщили в управлении Следственного комитета России по Кузбассу. Подростка признали виновным в подготовке к вооруженному нападению на учащихся одной из школ.

По данным следствия, юноша примкнул к террористическому движению, деятельность которого запрещена на территории России, и выразил готовность совершить нападение. Для реализации своего замысла он приобрел оружие и камуфляжную форму, а также определил дату преступления.

Деятельность подростка пресекло УФСБ по Кемеровской области. Оперативные материалы переданы в следственные органы, после чего против несовершеннолетнего возбудили уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии.

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал 17-летнего подростка по обвинению в пособничестве террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Подростка заключили под стражу до 30 декабря. Он связался с представителями РДК, согласился участвовать в подготовке терактов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, провел разведку и передал данные членам группы.

