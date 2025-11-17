Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 12:24

Разработчик назвал особенности применяемых на СВО дронов «Орлан»

В СТЦ назвали российские БПЛА «Орлан» уникальными в своем сегменте

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Многофункциональный разведывательный комплекс с БПЛА «Орлан», применяемый ВС РФ в спецоперации, отличается уникальностью в своем сегменте, заявили в компании-производителе «Специальный технологический центр» (СТЦ) на выставке Dubai Airshow 2025. В организации отметили мобильность, надежность и многообразие полезных нагрузок беспилотников, передает ТАСС.

Беспилотные летательные аппараты «Орлан-10Е» отличаются уникальностью в своем сегменте. <...> Мы уверены, что в ходе выставки Dubai Airshow СТЦ сможет представить свою продукцию иностранным заказчикам в полном объеме, — подчеркнул разработчик.

Комплексы с БПЛА «Орлан-10Е» и «Орлан-30» представлены на выставке в Дубае, которая проходит с 17 по 21 ноября. Продвижение продукции осуществляется через «Рособоронэкспорт».

Ранее Ростех впервые представил за рубежом модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Отмечается, что стенд с российским лайнером привлек повышенное внимание иностранных участников. Самолет разработан на основе Як-130 и предназначен для подготовки летчиков, осваивающих современные истребители, включая машины четвертого и пятого поколений.

дроны
выставки
Дубай
беспилотники
