«Вынуждены принимать меры»: Песков о конфликте НАТО с Россией Песков: милитаристская и провоенная риторика все чаще звучит из столиц Европы

Из европейских столиц в последнее время можно все чаще услышать нарастающую милитаристскую риторику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он отреагировал на высказывание главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о том, что война между НАТО и РФ может начаться в 2028 году, передает ТАСС.

Подобная милитаристская и провоенная риторика все чаще звучит из европейских столиц. В России нет сторонников конфронтации с НАТО, но вынуждены и должны принимать меры по обеспечению наших законных интересов. Это связано с тем, что в странах НАТО разошлись в милитаристской риторике. Такие заявления лучшим образом ситуацию отражают, — сказал Песков.

Ранее Писториус предупредил о возможном военном конфликте между НАТО и Россией в ближайшее время. Он призвал страны Североатлантического альянса укрепить свои вооруженные силы.

До этого глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что страны НАТО оказывают серьезное давление на американскую администрацию, уговаривая ее не соглашаться на мирное урегулирование конфликта на Украине. Он также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп по-прежнему искренне стремится к разрешению этого кризиса.