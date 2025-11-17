В России отреагировали на заявление Берлина о войне с НАТО

В России отреагировали на заявление Берлина о войне с НАТО Депутат Швыткин: Россия готова ответить на любую агрессию со стороны НАТО

Резонансное заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса говорит об агрессивном, а не оборонительном характере политики Североатлантического альянса, заявил Lenta.ru депутат Государственной думы Юрий Швыткин. Перед этим немецкий министр допустил возможность военного конфликта России и НАТО в ближайшие годы.

Наша страна всегда находится в состоянии готовности отразить любые враждебные действия. Мы не ищем войны, но в случае агрессии готовы ответить, — напомнил парламентарий.

По словам Швыткина, Москва никогда не стремилась к обострению военной ситуации и не инициировала конфликты с НАТО, но недавние заявления немецкого министра говорят об обратном. Он подчеркнул, что на фоне украинского кризиса страны-участницы Альянса уже вовлечены в противостояние с Россией, что выражается в присутствии наемников из этих стран и поставках оружия.

Без внимания слова Писториуса не оставили и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что из европейских столиц в последнее время можно все чаще услышать «нарастающую милитаристскую риторику». Однако в России нет сторонников конфронтации с НАТО, подчеркнул представитель Кремля.





