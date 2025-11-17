Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 15:41

Стало известно о возвращении одной из лучших российских лыжниц

Вяльбе: лыжница Терентьева после рождения второго ребенка вернется в спорт

Наталья Терентьева
Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Наталья Терентьева вернется в большой спорт после рождения второго ребенка, заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Так она прокомментировала заявление спортсменки, что они с мужем призером Игр-2022 Александром Терентьевым ждут второго ребенка. По словам руководителя, которые приводит Vseprosport, она была в курсе беременности спортсменки с первых дней.

В предстоящем сезоне мы еще увидим ее на соревнованиях. Ясное дело, что Наташа после рождения второго ребенка вернется в спорт. Она молодая девушка. Пока родители молодые, пусть рожают спортсменки — есть кому посидеть с ребенком, — отметила Вяльбе.

Ранее российский лыжник серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский заявил в интервью NEWS.ru, что называть выступающих в нейтральном статусе российских спортсменов «предателями» могут только люди, не понимающие жизнь профессионального атлета. Он напомнил, что президент России Владимир Путин и министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступают за скорейшее возвращение спортсменов из РФ на международную арену.

