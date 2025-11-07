«Диванные эксперты»: Панжинский осудил критиков нейтрального статуса

Называть выступающих в нейтральном статусе российских спортсменов «предателями» могут только люди, не понимающие жизнь профессионального атлета, заявил в интервью NEWS.ru российский лыжник, серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский. Он напомнил, что президент России Владимир Путин и министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступают за скорейшее возвращение спортсменов из РФ на международную арену.

Я отношусь к этому как к глупости и дилетантству. Так могут говорить только люди, не понимающие жизнь профессионального спортсмена, что стоит на кону, что для него значат Олимпийские игры и чемпионаты мира. Как это могут говорить, когда президент нашей страны, министр спорта говорят обратное, что нам нужно стремиться на международную арену? — сказал Панжинский.

Он не видит ничего плохого в нейтральном статусе и напомнил, что подобным образом ездил на зимнюю Олимпиаду-2018. По его словам, тогда было тоже много критики.

Были критиканы и диванные эксперты. Но где они теперь и кто вспоминает о том, что Александр Большунов, Денис Спецов, Юлия Ступак, Наталья Непряева (ныне Терентьева) завоевывали свои медали под нейтральным флагом? Никто их после этого не осудил, а только носили на руках. А кто спросит наших хоккеистов, которые стали олимпийскими чемпионами в 2018 году, что они выступали под нейтральным флагом? Или Алину Загитову и Евгению Медведеву, которые также выиграли под нейтральным флагом? Что-то я не вижу этих депутатов и критиканов, которые говорят, что они не являются олимпийскими чемпионами, а являются предателями, — добавил Панжинский.

Ранее Панжинский рассказал, что представители Скандинавских стран были категорически против возвращения российских лыжников на Кубок мира. По его словам, именно голоса представителей Швеции, Норвегии и Финляндии перевесили в итоговом голосовании исполкома Международной федерации лыжных гонок (FIS).