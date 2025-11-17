Суд вынес приговор экс-замгубернатора Ростовской области

В Ростове-на-Дону вынесен приговор бывшему заместителю губернатора Ростовской области Виталию Кушнареву, проходившему по делу о взяточничестве и хранении оружия, сообщает ТАСС. Железнодорожный районный суд назначил ему 13 лет лишения свободы и крупный штраф почти в полмиллиарда рублей.

Суд постановил признать Кушнарева виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 13 лет, а также штраф в 475 млн рублей, — сказал судья.

Ранее сообщалось, что в октябре 2024 года Кушнарев потребовал 95 млн рублей от директора ООО «Т-Транс» за беспрепятственную приемку работ по капитальному ремонту, реконструкции и строительству, а также содержанию автодорог на территории региона и их своевременную оплату. Предприниматель обратился в ФСБ, и при получении первой части взятки в 27 млн рублей 24 ноября Кушнарев был задержан.

Кушнарев занимал пост замглавы региона с июня по декабрь 2024 года и был депутатом Госдумы VIII созыва. Гособвинение просило для экс-замглавы Ростовской области 14 лет колонии и штраф в размере 475 млн рублей.

До этого Кировский суд в Ростове-на-Дону взыскал с экс-замгубернатора региона более 165 млн рублей. Средства обратили в доход государства. Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко были задержаны 25 ноября 2024 года. Их поймали в ресторане в момент передачи взятки, но позднее коллегу Кушнарева отпустили.