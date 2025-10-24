Более 165 млн рублей обратили в доход РФ после взыскания с экс-депутата ГД Суд взыскал с экс-замглавы Ростовской области Кушнарева более 165 млн рублей

Кировский суд в Ростове-на-Дону взыскал с экс-замгубернатора региона Виталия Кушнарева более 165 млн рублей, информирует «112». По данным источника, средства обратили в доход государства. Кушнарев занимал пост замглавы региона с июня по декабрь 2024 года и был депутатом Госдумы VIII созыва.

Отмечается, что чиновник и его заместитель Дмитрий Мамелко были задержаны 25 ноября 2024 года. Стало известно, что политиков поймали в ресторане в момент передачи взятки, но позднее коллегу Кушнарева отпустили. Против Кушнарева завели дело о получении взятки в размере 27 млн рублей и о незаконном приобретении, хранении и сбыте оружия. Бывшего чиновника арестовали. В профильных ведомствах ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что в октябре 2024 года Кушнарев потребовал 95 млн рублей от директора ООО «Т-Транс» за беспрепятственную приемку работ по капитальному ремонту, реконструкции и строительству, а также содержанию автодорог на территории региона и их своевременную оплату. Предприниматель обратился в ФСБ, и при получении первой части взятки в 27 млн рублей 24 ноября Кушнарев был задержан.