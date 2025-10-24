Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 10:42

Более 165 млн рублей обратили в доход РФ после взыскания с экс-депутата ГД

Суд взыскал с экс-замглавы Ростовской области Кушнарева более 165 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кировский суд в Ростове-на-Дону взыскал с экс-замгубернатора региона Виталия Кушнарева более 165 млн рублей, информирует «112». По данным источника, средства обратили в доход государства. Кушнарев занимал пост замглавы региона с июня по декабрь 2024 года и был депутатом Госдумы VIII созыва.

Отмечается, что чиновник и его заместитель Дмитрий Мамелко были задержаны 25 ноября 2024 года. Стало известно, что политиков поймали в ресторане в момент передачи взятки, но позднее коллегу Кушнарева отпустили. Против Кушнарева завели дело о получении взятки в размере 27 млн рублей и о незаконном приобретении, хранении и сбыте оружия. Бывшего чиновника арестовали. В профильных ведомствах ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что в октябре 2024 года Кушнарев потребовал 95 млн рублей от директора ООО «Т-Транс» за беспрепятственную приемку работ по капитальному ремонту, реконструкции и строительству, а также содержанию автодорог на территории региона и их своевременную оплату. Предприниматель обратился в ФСБ, и при получении первой части взятки в 27 млн рублей 24 ноября Кушнарев был задержан.

Ростовская область
чиновники
взыскания
миллионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банда россиян попалась на подделке документов для нелегальных мигрантов
«Прости, что мешала»: сын Дубцовой сменил фамилию
Мужчина погиб в ДТП по дороге на кладбище
Миронов призвал реформировать российскую систему здравоохранения
Эрдоган предложил Турцию для саммита России и США
СК квалифицировал атаку БПЛА в Красногорске как теракт
В российской армии появилась робототехническая платформа для БПЛА
Запеченная горбуша с ароматным луком: рецепт, который покорит всех
«Пользы для Запада нет»: раскрыта причина желания Европы разделить Украину
В Британии утешают Украину, что потеря Донбасса — не так уж и плохо
Словакия не собирается финансировать Украину
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 октября: где сбои в РФ
Министру обороны доложили о крупном успехе российской армии в ДНР
Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами
В США арестовали учительницу, четырежды совратившую школьника
Политолог оценил риски для мирных переговоров от новых санкций США
ВСУ расстреляли сослуживцев за отказ идти против армии России
ЦИК обратился в Генпрокуратуру из-за одного решения губернатора Балицкого
Строительный консалтинг: как избежать переделок и срывов сроков
Пассажирка воткнула нож в таксиста из-за 190 рублей
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.