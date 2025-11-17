Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 15:59

Бастрыкин заинтересовался судьей-взяточницей из Курской области

Бастрыкин попросил дать согласие на возбуждение дела против судьи Петровой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил согласия на возбуждение дела о взяточничестве против судьи Ольги Петровой из Курской области, говорится на сайте Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Рассмотрение представления состоится 24 ноября.

Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Петровой Ольги Владимировны, — сказано в сообщении.

Ранее Бастрыкин поручил направить в Красногорск сотрудников центрального аппарата Следственного комитета РФ. Представитель ведомства Светлана Петренко добавила, что к расследованию обстоятельств взрыва, при котором пострадал мальчик, будут также привлечены опытные криминалисты.

До этого Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи новорожденному ребенку в Приморском крае. Ребенок скончался в одном из медицинских центров региона. Исполнение поручения главы ведомства поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

