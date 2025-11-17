Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 17:35

В России объяснили, почему Зеленский не получит Rafale от Франции

Сделку Зеленского и Макрона по Rafale назвали ритуальной

Dassault Rafale Dassault Rafale Фото: Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Соглашение президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона по поставке истребителей Rafale имеет номинальный характер, заявил ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его словам, у Киева нет финансовой возможности закупить дорогостоящие французские суда.

Но это (поставки Rafale — NEWS.ru) вряд ли получится, тем более что этот договор носит ритуальный характер. Потому что представить себе, что у Киева найдутся средства на покупку истребителей Rafale в количестве 100 штук — а это очень недешевые самолеты, — в обозримом будущем очень трудно, — подчеркнул аналитик.

По его словам, в случае появления денег у Киева наиболее вероятно, что он закупит истребители у США. Вашингтон не даст Парижу получить крупный контракт на поставку вооружения, заключил Жарихин.

Ранее президент Зеленский объявил о намерении Киева приобрести у Франции 100 истребителей Rafale. Он подписал соответствующий договор с Макроном. Однако на деле Париж сможет предоставить не более 20 истребителей, уточнил заслуженный военный летчик России генерал-майор авиации Владимир Попов.

Эммануэль Макрон
Зеленский
Украина
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянку не пропустили на таможне в турецком аэропорту из-за одного жеста
Петербуржца задержали за публикации в соцстеях
Девушка спасла ребенка, который упал в водоканал
ВСУ в ужасе бросились на собственные мины при штурме Орестополя
Россиянка с младенцем ушла из кризисного центра и пропала
ВСУ истребляют своих? Что происходит в окруженном Мирнограде, штурм ВС РФ
Макрон позволил себе скрытый выпад в адрес Трампа
Фигура простит: рецепт печеночного торта — изумительно прекрасен
До Гуляйполя — пара километров: как ВС РФ наступают на Запорожье
Развод, возвращение в Россию, суды: как живет внук Пугачевой Пресняков
Обезглавленную Снегурочку обнаружили в центре российского города
«Не тщеславная история»: Михайлов объяснил, зачем снимает фильм о себе
«Ничего святого»: Зеленскому открыли глаза на его друзей
«Рука руку моет»: политолог о назначении Помпео в совет Fire Point
Смертельная авария с фурой и «девяносто девятой» обернулась уголовным делом
Кошка «обрубила» электричество пяти микрорайонам российского города
Путин утвердил обязательную отработку для медиков-бюджетников
Угрюмый москвич разворотил новогоднюю инсталляцию и попал на видео
Житель ДНР одним жестом показал беспилотнику ВС России, что он мирный
«Подрасслабился»: Тарасова о падениях Гуменника на этапе Гран‑при
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.