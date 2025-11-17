В России объяснили, почему Зеленский не получит Rafale от Франции

В России объяснили, почему Зеленский не получит Rafale от Франции Сделку Зеленского и Макрона по Rafale назвали ритуальной

Соглашение президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона по поставке истребителей Rafale имеет номинальный характер, заявил ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его словам, у Киева нет финансовой возможности закупить дорогостоящие французские суда.

Но это (поставки Rafale — NEWS.ru) вряд ли получится, тем более что этот договор носит ритуальный характер. Потому что представить себе, что у Киева найдутся средства на покупку истребителей Rafale в количестве 100 штук — а это очень недешевые самолеты, — в обозримом будущем очень трудно, — подчеркнул аналитик.

По его словам, в случае появления денег у Киева наиболее вероятно, что он закупит истребители у США. Вашингтон не даст Парижу получить крупный контракт на поставку вооружения, заключил Жарихин.

Ранее президент Зеленский объявил о намерении Киева приобрести у Франции 100 истребителей Rafale. Он подписал соответствующий договор с Макроном. Однако на деле Париж сможет предоставить не более 20 истребителей, уточнил заслуженный военный летчик России генерал-майор авиации Владимир Попов.