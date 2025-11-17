Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, скорее всего, будет не последним политиком, который покинет территорию страны, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике России Андрей Климов. Он также подчеркнул, что украинский народ достоин лучших людей у власти.

Если это правда, то, похоже, сбывается известная мудрость. Крысы бегут с корабля, и по мере решения задач СВО крыс будет больше, а корабль будет чище. Потому что в данном конкретном случае украинский народ, конечно, достоин лучшей доли, — объяснил Климов.

Он отметил, что судьба Украины обсуждалась на Втором международном симпозиуме «БРИКС — Европа». В мероприятии приняли участие депутаты Европарламента, национальных парламентов стран ЕС, представители стран Глобального Юга и сообщества «Другая Украина», пояснил собеседник.

С одной стороны, идет консолидация сил, которые хотят очистить территорию бывшей Украинской ССР от всей этой накипи, от всех этих иноагентов НАТО, которые там появились, от всех этих преступников и воров, всех этих коррупционеров. А с другой стороны, мы видим людей доброй воли, в том числе и тех, кому удалось в свое время вырваться из этого натовского плена, который был организован на Украине. Все это говорит о том, что мы на правильном пути и надо просто продолжать двигаться, — резюмировал Климов.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Умеров не вернулся в страну в обещанные сроки, продлив зарубежную командировку. Информация появилась на фоне возможной причастности чиновника к коррупционной схеме бизнесмена Тимура Миндича.

