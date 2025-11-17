Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 18:50

Макрон позволил себе скрытый выпад в адрес Трампа

Макрон завуалированно раскритиковал позицию Трампа по украинскому конфликту

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал позицию американского коллеги Дональда Трампа по поводу возможности быстрого завершения конфликта на Украине, сообщает газета Le Figaro. Свое заявление он сделал в завуалированной форме во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Я отмечаю, что в других демократиях, и не самых малозначительных, где некоторые кандидаты говорили, что все закончится за 24 часа и что, возможно, больше не стоит поддерживать Украину, столкновение с реальностью может изменить ситуацию, — сказал Макрон.

Ранее президент Франции в соцсети X назвал великим днем визит в его страну Зеленского и подписание соглашения с Украиной о поставке сотни французских истребителей Rafale. Публикация была написана на французском и украинском языках.

Прежде лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал позором торжественный прием, который Макрон устроил Зеленскому. Он напомнил, что все это происходит на фоне коррупционного скандала, который случился в Киеве. Политик призвал французские власти перестать отправлять оружие Украине.

