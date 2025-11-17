Эксперт рассказал об особенностях углеродного рынка РФ в условиях санкций

Углеродный рынок России остается достаточно небольшим, заявил на Форуме ШОС по устойчивому развитию директор по международному развитию и сотрудничеству Института новой структурной экономики Игорь Юргенс. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в нынешних реалиях необходимо активно развивать шосовский рынок.

В настоящий момент наш собственный рынок очень небольшой. Значительный рынок — в Китайской Народной Республике и разработка какого-то рода аналогов в Индии, но это далекая перспектива. В настоящий момент, если мы будем действовать только собственными углеродными единицами, спрос на них невелик внутри страны пока. Поэтому, да, надо развивать шосовский [рынок], и в этом случае, благодаря огромной китайской экономике и немаленькой нашей индийской, тогда мы будем представлять интерес для тех (для Запада. — NEWS.ru). И тогда мы будем взаимно интересны друг другу. В настоящий момент — нет, — заявил Юргенс.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Москва и Пекин наращивают взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества, особенно с точки зрения экономической составляющей. Он отметил, что стороны действуют в соответствии с решением сентябрьского саммита в китайском Тяньцзине.