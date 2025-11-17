Президент Франции Эммануэль Макрон уклонился от ответа, будет ли страна поддерживать Украину после его ухода с поста президента в 2027 году, сообщает агентство Ouest-France. На пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским французский лидер заявил, что надеется на достижение мира до этого срока.

Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года, — сказал Макрон, комментируя перспективы помощи Киеву.

Ранее Зеленский заявил, что Киев закупит у Франции 100 истребителей Rafale. Соглашение о поставках украинский президент подписал вместе с Макроном на авиабазе Велизи-Виллакубле. В свою очередь заслуженный военный летчик России генерал-майор авиации Владимир Попов выразил мнение, что Франция сможет предоставить Украине не более 20 истребителей Rafale, несмотря на заявление Киева. По его мнению, такая сделка станет серьезным ударом по боеготовности французских вооруженных сил. Генерал подчеркнул, что для начала необходимо наладить производство таких истребителей и на данный момент Франция не располагает необходимыми ресурсами.