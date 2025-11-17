Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 19:50

Сийярто рассердили слова Зеленского о нефти из России

Сийярто назвал атакой на суверенитет Венгрии слова Зеленского о нефти из России

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал атакой на суверенитет страны слова президента Украины Владимира Зеленского о планах добиться от Будапешта отказа от импорта российской нефти. В эфире программы «Час правды» на YouTube он уточнил, что Киев своими нападками пытается втянуть Венгрию в украинский кризис.

Это все же атаки на венгерский суверенитет в словесной форме, но если это будет иметь практические последствия, то это уже практическое нападение на венгерский суверенитет. Это неприемлемо, — подчеркнул Сийярто.

Ранее министр сообщил, что Соединенные Штаты предоставили Венгрии бессрочное освобождение от санкций на поставки российской нефти и газа. Глава внешнеполитического ведомства опроверг распространяемую СМИ информацию о временном характере данного исключения.

Кроме того, Сийярто заявил о наращивании экспорта нефти в Сербию после отказа Хорватии от поставок топлива. Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что решение Загреба связано с американскими санкционными ограничениями против компании NIS. Он добавил, что Будапешт хотел бы продолжить импортировать топливо по трубопроводу «Дружба».

