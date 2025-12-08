ТИЭФ'25
Бутеры на завтрак больше не готовлю — семья подсела на венгерские турош ташка

Турош ташка — удивительно универсальная выпечка, которая одинаково уместна и на утреннем столе с чашечкой кофе, и в качестве легкого десерта после обеда, и как сладкий перекус к вечернему чаю. Ее сбалансированный вкус — не приторно-сладкий, с освежающими нотами лимонной цедры — не надоедает и не перебивает аппетит, а нежная текстура делает ее идеальным лакомством как для детей, так и для взрослых. Эти конвертики можно приготовить заранее и разогреть перед подачей — они не теряют своих волшебных качеств, оставаясь такими же хрустящими снаружи и воздушными внутри.

250 г творога растираю с 3 ст. л. сахара, 2 желтками, цедрой половины лимона и ванилином. 2 белка взбиваю с оставшимися 2 ст. л. сахара в крутую пену и аккуратно вмешиваю в творожную массу. 500 г слоеного теста раскатываю и нарезаю на квадраты. На каждый квадрат выкладываю творожную начинку, складываю конвертиком и защипливаю края. Смазываю взбитым желтком и выпекаю 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подаю теплыми, посыпанными сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

