07 декабря 2025 в 13:39

Клафути с ягодами и без глютена: готовлю нежный миндально-овсяный десерт для завтрака или перекуса вечером

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот клафути хорош и как питательный завтрак, и как легкий ужин. Нежный, не слишком сладкий, но достаточно сытный благодаря яйцам и овсяной муке. Всего 10 минут на подготовку — и десерт готов к выпеканию. Идеально, когда хочется быстрого, но красивого и вкусного блюда.

300–400 г свежих или замороженных ягод равномерно распределяю по форме для запекания. В миске смешиваю 100 г овсяной муки с 5 г разрыхлителя. Отдельно взбиваю 4 яйца с подсластителем по вкусу, затем добавляю 250 мл миндального молока и продолжаю взбивать. Соединяю жидкую и сухую смеси, аккуратно перемешиваю до однородности. Заливаю ягоды полученным тестом и отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 35–40 минут до золотистого цвета. Подаю клафути теплым или охлажденным.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

