09 ноября 2025 в 09:15

«Это фейк»: Сийярто резко высказался о снятии санкций за нефть из России

Сийярто подтвердил бессрочный характер исключения из санкций на российскую нефть

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Соединенные Штаты предоставили Венгрии бессрочное освобождение от санкций на поставки российской нефти и газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто в социальной сети Х. Глава внешнеполитического ведомства опроверг распространяемую СМИ информацию о временном характере данного исключения, подчеркнув его постоянную основу.

Некоторые СМИ утверждают, что исключение США для Венгрии в отношении санкций на нефть и газ будет действовать лишь один год. Это фейк. Те, кто пишут это, не были [на переговорах]. Освобождение носит постоянный характер и делается на неопределенный срок, — сказал министр.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило об опровержении администрацией США заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно бессрочного освобождения поставок российских энергоносителей от санкционных ограничений. По данным источника, предоставленное Будапешту исключение якобы действительно в течение года.

Кроме того, Сийярто заявил о наращивании экспорта нефти в Сербию после отказа Хорватии от поставок топлива. Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что решение Загреба связано с американскими санкционными ограничениями против компании NIS.

Петер Сийярто
Венгрия
США
Россия
нефть
санкции
